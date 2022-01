Lazio-Empoli, la società ricorda l’appuntamento: “È matchday” - FOTO

Dopo le meritate vacanze natalizie è tempo di tornare in campo. Nonostante la quarta ondata di Covid, la Serie A non si ferma del tutto. Molte partite non verranno disputate per i blocchi delle ASL, ma c'è chi comunque scenderà sul terreno verde di gioco. Praticamente certa di giocare è la Lazio che, nella prima sfida del suo 2022, accoglie l'Empoli. Il match è in programma alle 14:30 allo Stadio Olimpico di Roma. La società capitolina ha ricordato l'appuntamento di oggi sui social con un post: "È matchday".