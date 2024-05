Lazio | Torna Ciro per l'allungo: in settimana il colloquio con Tudor

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo Luis Alberto, torna Immobile. Ecco la novità. Questa sera a Monza ci sarà nuovamente il capitano della Lazio in campo. Tudor ci prova: ha bisogno di tutti per alimentare il sogno di una complicatissima rincorsa Champions e ai biancocelesti - come dimostra anche l'ultima sfida col Verona - continuano a mancare i gol. Certo, servirebbe il vero Ciro, ma basterebbe poco per riaccenderlo. Un gol alla sua maniera e cambierebbe il mondo. Come riporta il Corriere dello Sport, ha debellato l'infortunio al ginocchio, è rimasto a guardare le ultime due partite dalla panchina. Ora ritenta.

L’ultimo gol di Immobile risale al 10 febbraio, trasferta di Cagliari. Sembrava un nuovo inizio. Forse la prova più bella del suo campionato. Ruggente e ispirato. Quattro giorni dopo avrebbe trascinato la Lazio in Champions, stendendo su rigore il Bayern Monaco. Un assist per Isaksen e una buona prestazione con il Bologna alla terza di seguito in una settimana, poi il buio. Si è spento, sopraffatto dalla fatica, dalle tensioni, dalle critiche che sono piovute sui social. Infine il trauma al ginocchio sinistro e la sostituzione nell’intervallo del derby.

Ciro ha segnato poco quest'anno in A - 6 gol compresi i 4 su rigore - giocando dal primo minuto in appena 19 gare su 28. La condizione fisica non lo ha assistito. E poi la Lazio non è mai stata brillante: Luis Alberto si è appena risvegliato, Felipe ha ripreso a giocare ai suoi livelli da gennaio, Zaccagni è stato penalizzato dagli infortuni. Sono mancati i riferimenti.

Castellanos partirà dalla panchina. Forse l’argentino avrebbe meritato continuità, ma in campionato non si è sbloccato. Tre di fila da titolare (Salernitana, Genoa e Verona) senza segnare, la doppietta accecante con la Juve in Coppa Italia non gli è bastata per difendere il posto a lungo. Di solito non si interrompe un incantesimo, ma Ciro è Ciro e il colloquio con Tudor in settimana può aver fatto la differenza.

