Inter - Lazio, a San Siro tutto pronto per la festa: la raccomandazione della società

Inter e Lazio sono pronte a scendere in campo in vista della penultima giornata del campionato di Serie A. Per la squadra di Tudor quella di San Siro sarà una gara cruciale per sperare ancora di qualificarsi alla prossima Champions League, per quella di Inzaghi invece domenica sarà il giorno della festa scudetto con tantissimi eventi in programma.

A tal proposito la società nerazzurra, in un comunicato, ha esortato i tifosi a recarsi con largo anticipo a San Siro dove i cancelli saranno aperti dalle 16.00: "Sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 16:00. L'eccezionalità dell'evento al Meazza porta con sé una raccomandazione per tutti i tifosi: per la buona riuscita dell’evento si pregano tutti gli spettatori di rimanere sempre seduti al proprio posto fino al termine di tutte le attività previste. Per qualsiasi necessità l'invito è quello di rivolgersi al personale di servizio", si legge nella nota.