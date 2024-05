Inter, si avvicina la sfida con la Lazio: la richiesta di Dimarco alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter campione d'Italia, nella penultima giornata di Serie A, affronterà la Lazio, desiderosa di centrare un posto in Champions. Il match è in programma domenica 19 maggio alle 18 a San Siro, sarà una serata in cui non mancheranno emozioni sia durante i 90' sia dopo, quando i nerazzurri concluderanno i festeggiamenti per lo scudetto. La squadra di Inzaghi scenderà in campo con l'obiettivo di conquistare i tre punti, per chiudere al meglio la stagione e esultare insieme ai tifosi per il traguardo raggiunto. Non si dovrà abbassare la guardia, lo ha sottolineato anche Dimarco nel corso della sua intervista ai microfoni di Sport Mediaset in cui ha chiesto ai compagni massima concentrazione: "Dovremo presentarci nel migliore dei modi, davanti ai tifosi che per tutto l'anno ci hanno seguito in massa".

