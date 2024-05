Lazio, Felipe Anderson stakanovista. E ora può centrare un altro record

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio stasera sarà di scena a Monza per provare a dare seguito al buon momento di forma con 4 vittorie nelle ultime cinque gare di campionato. Tudor, per l'occasione, sulla trequarti confermerà Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Immobile. Per il brasiliano, come riporta il Corriere dello Sport, si tratterà della 146 gara di fila dal 2021: giocando le ultime quattro gare della stagione raggiungerebbe quota 150.

Felipe, sia sotto la gestione Sarri sia adesso con Tudor, non hai mai fatto mancare il suo contributo. Anderson, come già comunicato, andrà via a giugno per trasferirsi al Palmeiras. Il brasiliano potrà continuare ad allietare il pubblico biancoceleste ancora per quattro gare: Monza, Empoli, Inter e Sassuolo. Se disputerà le ultime partite chiuderà la stagione a 150 gare di presenze toccando un record di presenze.

Ad oggi Felipe in biancoceleste ha totalizzato 322 presenze, 58 gol e 63 assist totali. In questa stagione ha segnato 5 gol e sei assist. Dopo il suo annuncio di addio, Tudor ha continuato a dargli fiducia e a puntarci. Il brasiliano, prima di lasciare la sua Lazio vuole portarla in Europa League grazie ai suoi colpi o magari in Champions se si dovessero aprire spiragli clamorosi.

