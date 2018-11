Lazio, Graziani: "Immobile segnerà più di 20 gol anche quest'anno. Fuori dall'Italia, però..."

Al Mapei Stadium probabilmente quel palo starà ancora tremando per la violenza con cui il destro di Ciro Immobile l'ha colpito. Il bomber della Lazio ci è andato vicino, ma nel match contro il Sassuolo non è riuscito ad incrementare il proprio bottino in campionato, che per ora recita ben 8 gol. Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Francesco 'Ciccio' Graziani, che a proposito di Immobile ha detto: "Se il buongiorno si vede dal mattino, andrà oltre i 20 gol anche quest'anno. Quando è andato in Germania e Spagna, però, ce lo hanno rimandato indietro, quindi forse, quando va in ambito internazionale, è un giocatore che fatica a far vedere quello che fa vedere in Serie A".