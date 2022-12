Lazio, il calendario dell'avvento: la società ricorda cinque storici trionfi - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Siamo al cinque dicembre e si rinnova, come ogni giorno, l'appuntamento con il calendario dell'avvento targato Lazio. I protagonisti del quinto video sono tutte le squadra che, nella storia biancoceleste, hanno trionfato in Supercoppa Italia. Ci sono tutti: dalla prima vittoria del 1998, all'ultima nel 2019, passando per il 2000, la vittoria ai rigori contro la Sampdoria nel 2009 e l'impresa al cardiopalma contro la Juventus nel 2017, targata Alessandro Murgia. Tante coppe, tantissime emozioni, tutte da rivivere nel video pubblicato dalla società sui social. Di seguito le storiche immagini.