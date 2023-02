Lazio, la zona Caicedo è un ricordo: l'ultimo gol vincente dopo il 90' risale...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei punti deboli della Lazio di quest'anno è senz'altro la vulnerabilità nella ripresa. La formazione di Sarri infatti in campionato ha subito 14 gol su 17 totali nei secondi tempi e ne ha realizzati appena 17 su 37 totali. Numeri che lasciano intendere le difficoltà di una squadra che senza questi black out sarebbe pressoché perfetta. A ciò va aggiunto che in questa stagione l'aquila non ha mai trovato il gol della vittoria o del pareggio nei minuti di recupero. A Reggio Emilia Felipe Anderson ha segnato oltre il 90' ma con la squadra già in vantaggio. Per trovare un sigillo decisivo nell'extra time bisogna andare addirittura andare un po' indietro, addirittura alla passata stagione, quando Milinkovic regalò il pareggio contro la Juventus che valse la qualificazione all'Europa Laegue. La vittoria al fotofinish invece manca da Spezia-Lazio 3-4 quando grazie al contestatissimo sigillo di Acerbi al 90' l'aquila riuscì a sbancare il Picco. Un tempo grazie a Caicedo era praticamente la prassi vincere o pareggiare le partite in questo modo. Un po' di sana cattiveria che andrebbe recuperata per poter trovare qualche punto pesante nelle partite che non si mettono nel giusto modo.