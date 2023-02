Lazio, possibile svolta a centrocampo: Sarri studia le soluzioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Con l’ingresso di Vecino a livello di fisicità avevamo rimesso a posto la partita", ha detto Sarri dopo la trasferta del Bentegpdi. Nella ripresa il mister ha buttato dentro Vecino al posto di Cataldi per guadagnare qualcosa sul piano della fisicità. L'uruguaiano in cabina di regia potrebbe essere la svolta di questa seconda parte di stagione. Il Comandante ha detto che può farlo in determinate occasioni e chissà che l'Atalanta non possa esserlo. La Dea è una squadra molto simile al Verona per stile di gioco e intensità messa in campo. L'ex Inter e Fiorentina potrebbe addirittura sorprendere tutti e partire dal 1' lì nel mezzo, a metà tra il Sergente e il Mago. Nello sprint per la Champions la carta Vecino può rivelarsi utilissima.