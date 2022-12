Lazio, Sven-Goran Eriksson cambia vita e diventa direttore sportivo: il club

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Sven-Göran Eriksson farà il direttore sportivo in terza divisione svedese. Lo annuncia il Karlstad Fotboll, squadra che rappresenta il paese di Karlstad, 61 mila abitanti, distante 300 km da Stoccolma e circa 100 dal confine norvegese. Un modo, per non allontanarsi da casa per l'ex allenatore di Sampdoria e Lazio, nativo di Sunne, a un'ora di macchina. La squadra attualmente è quinta in Ettan Norra, l'equivalente della nostra Serie C. Eriksson, 74 anni, è fermo da quasi quattro anni con l'ultima esperienza come allenatore della nazionale delle Filippine