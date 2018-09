Lazio, trasferimento De Vrij: è ancora polemica sull’ultima rata mai arrivata a destinazione

AGGIORNAMENTO ORE 14.05: La Lazio dovrà versare al Feyanoord oltre un milione di euro come risarcimento per il mancato pagamento dell'ultima rata relativa all'acquisto di De Vrij. Si è pronunciato così il TAS di Losanna. La società di Lotito, appoggiata anche dalla Procura di Roma, non ha convinto con la sua versione il TAS e sarà costretta a pagare più della metà del "debito". Al tempo stesso il Feyanoord ha annunciato che proseguirà per vie legali al fine di rientrare dell'intero importo.

Era l’estate del 2014 quando la Lazio si assicurò le prestazioni sportive di Stefan De Vrij. Il difensore olandese arrivò a Roma dal Feyanoord per una cifra complessiva di 7 milioni di euro. Il pagamento fu diviso in tre rate ma l’ultima tranche (2 milioni) non arrivò mai a Rotterdam a causa di un furto telematico: un hacker infatti avrebbe intercettato il bonifico e se ne sarebbe impossessato. Da una parte la Lazio sostiene di aver versato l’intero importo pattuito, dall’altra il Feyanoord si è direttamente rivolto al tribunale sportivo internazionale per non aver ricevuto niente. Proprio il portavoce della squadra olandese ha confermato ad Algemeen Dagblad di non aver ancora risolta la questione: "Siamo ancora impegnati nella richiesta del pagamento della terza ed ultima parte della tassa di trasferimento di Stefan de Vrij. Il pagamento della Lazio non è avvenuto sul conto bancario corretto del Feyenoord e il club ha quindi adottato varie misure legali per recuperare ancora l'importo. Nel frattempo, il Feyenoord ha ricevuto più della metà dell'importo dovuto mediante una sentenza del tribunale arbitrale per lo sport e sta lavorando su ulteriori misure e azioni per raccogliere anche il resto”.