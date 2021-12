Lazio Women, Morace: "Sostituita da Catini che non ha il mio palmares"

Carolina Morace da mesi non è più la coach della Lazio Women. Dopo la promozione in Serie A, le cose non sono andate esattamente bene, così la società ha deciso di sostituirla con Massimiliano Catini. Durante l'intervista a Tuttojuve.com, lei ha provato a darsi una spiegazione: "Vi racconto la storia di quattro donne. Rita Guarino vince quattro scudetti con la Juve e la fanno andare via. Elisabetta Bavagnoli vince la Coppa Italia con la Roma. Io raggiungo la promozione in serie A con la Lazio e Manuela Tesse fa lo stesso con il Pomigliano. Tutte e quattro non alleniamo più quelle squadre dopo aver vinto e fatto bene. E tutte e quattro siamo state sostituite con uomini che oggettivamente non hanno il nostro palmares. Problema di genere? "Certamente, le donne fanno sempre il percorso più lungo rispetto agli uomini".

DIFFERENZE CON L'ESTERO - "Le vere innovazioni nel femminile io le ho viste solo nel Lione. E mi riferisco a costruzione dal basso, smarcamento tra le linee e gegenpressing (riaggressione sul portatore di palla in transizione avversaria, ndr). Tutti fondamentali che nel nostro paese ancora non vediamo. Il Lione è la squadra più forte in assoluto. Giocano un bel calcio, moderno e veloce. Ed è quello che vorrei vedere anche nelle migliori squadre italiane".