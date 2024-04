OM, Correa potrebbe restare all'Inter: c'entra la richiesta di Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

La tifoseria dell'Inter, al netto dei festeggiamenti per lo scudetto, è divisa in due. C’è chi tifa perché Joaquin Correa vinca l’Europa League con il Marsiglia e, grazie a questa, si qualifichi per la prossima Champions, condizione per rendere obbligatorio il riscatto dell’argentino, visto che in Ligue 1 l’OM è lontano dalle posizioni Champions. Come sottolinea Tuttosport, non è dello stesso pensiero Simone Inzaghi che, come è noto, lo considera un figlioccio ed è uno dei suoi fedelissimi, a partire dalla sua avventura alla Lazio.

Infatti, la possibilità che il Tucu possa tornare è più che concreta e per questo motivo il nome di Gudmundsson resta in stand-by. L’Inter, in assenza di partenze si troverà all’inizio del ritiro con Lautaro, Thuram, Arnautovic, Taremi più Correa. L'ex Lazio sarà all’ultimo anno di contratto e quindi, a meno di grandi offerte, potrebbe decidere di restare all’Inter sapendo di trovare come allenatore un Inzaghi che da sempre stravede per lui.