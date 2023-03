Roma, Marione non ci sta e attacca la Lazio: “Che vergogna…”

Il giorno dopo un derby perso l'amarezza è tanta. Per tanti, ma non per tutti, perché spesso sull'altra sponda del Tevere anche quando si perde ci si sente ugualmente superiori. A dimostrarlo le parole di Mario Corsi, meglio conosciuto come 'Marione', che ai microfoni di Centro Suono Sport ha così commentato la stracittadina vinta dalla Lazio: "In questi ultimi due anni hai perso due derby che sarebbero dovuti finire 0-0 perché le due squadre, anche se le classifiche fanno apparire il contrario, sono mediocri. Secondo me la Roma è più forte della Lazio ma c’è Ibanez che ti fa perdere tutti e due i derby che sarebbero dovuti finire 0-0. Ibanez ha regalato tre derby alla Lazio anche se non darei la colpa solo a lui. Non capisco perché Pellegrini deve fare sempre il titolare anche con 30 punti in testa, sapendo che non è proprio un cuor di leone. La Roma perde con una squadra nettamente più scarsa e anche per il tanto nervosismo che si respirava. Sembrava un derby degli anni '80. Perdere questo derby è una vergogna perché la Lazio è molto più scarsa della Roma. La Roma non vince niente, a parte la coppa dell’anno scorso, una delle cose che dovrebbe fare è onorare un po di più queste partite e concentrarsi per batterli. Io non ci posso credere che la Roma è inferiore a questa Lazio che non ha neanche combattuto più di tanto, questa gara l’ha persa la Roma".