Serie A, Casini: "Alla ripresa torneremo con un'importantissima novità..."

Ospite su Rai Italia, il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha annunciato un'importantissima novità nel massimo campionato italiano. Testato nel Mondiale in Qatar, infatti, alla ripresa del campionato sarà inserito il nuovo fuorigioco semi-automatico: "Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio".