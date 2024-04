Serie A, in campo la Lazio e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Prosegue la trentaquattresima giornata dopo l'anticipo di ieri tra Frosinone e Salernitana terminato con la vittoria dei ciociari e la retrocessione aritmetica dei campani. Alle 15:00, il Lecce riceve il Monza. I salentini vogliono vincere per conquistare i punti necessari per la salvezza. I ragazzi di Palladino proveranno a centrare la vittoria per avvicinare il decimo posto, distante tre punti. Alle 18:00, la Juve ospita il Milan. I bianconeri vogliono consolidare il terzo posto in classifica, mentre i rossoneri cercheranno di conquistare l'intero bottino per chiudere il campionato al secondo posto. Alle 20:45, la Lazio sfida l'Hellas Verona. I biancocelesti puntano a conquistare tutta la posta in palio per alimentare la corsa all'Europa. I ragazzi di Baroni proveranno a fare punti all'Olimpico per la corsa salvezza.

