Verona - Lazio, le probabili formazioni: dubbio terzino per Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta di misura allo Stadium in Coppa Italia, la Lazio torna in campo lunedì alle 18:30 per la 21esima giornata di Serie A. I biancocelesti fanno visita al Verona, terzultimo in classifica e a caccia di punti per uscire dalle zone pericolose di classifica. Sarri studia il miglior undici da lanciare al Bentegodi. Qualche cambio in vista per il Comandante con Provedel che torna a difendere i pali e la coppia Casale-Romagnoli che si riprende il centro della difesa. Dubbio terzini. L'unico certo del posto sembra Marusic, da capire se a destra o a sinistra. Hysaj leggermente favorito su Lazzari per contrastare la fisicità della squadra di Zaffaroni. A centrocampo riecco il Sergente dal 1' con Luis Alberto e Cataldi. Davanti confermato il tridente Felipe-Immobile-Zaccagni con Pedro come carta dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Sulemana, Lazovic; Lasagna, Braaf; Djuric. All. Zaffaroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.