Champions League, due biancocelesti nella Top11 dei debuttanti più costosi - FOTO

Il mercato della Lazio non è stato particolarmente emozionante dal punto di vista degli acquisti, ma è stato sicuramente buono per aver assicurato la permanenza dei giocatori più forti (come Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, ecc.) nonostante le forti richieste e la possibilità da parte della società biancoceleste di ricavare molto dalla loro cessione. Proprio loro possono essere fondamentali nell'esordio di questa sera in Champions League, grazie al loro carisma e le spiccate doti tecniche.

TOP11 - Nonostante il mercato bloccato dal Coronavirus, il valore del cartellino delle stelle biancocelesti è rimasto elevato e questo ha determinato l'inserimento di due di loro nella Top11 dei debuttanti in Champions più costosi, stilata da Transfermarkt.it. A rappresentare la Lazio ci sono infatti Strakosha (€25mln) e Luis Alberto (€40mln).