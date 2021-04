Champions League: tris del Real sul Liverpool, vince anche il City sul Dortmund

Torna la Champions League entrata nel vivo della competizione. Due le gare sella serata che hanno visto la vittoria del Real Madrid da un lato e quella del Manchester City di Guardiola dall'altro. La compagine di Zidane si impone sul Liverpool di Klopp per 3-1 conquistando un vantaggio importante in vista del ritorno a Londra. Doppietta di Vinicius e rete di Asensio. Per gli ospiti è la rete di Salah a tenere accese le speranze dei Reds di rimanere aggrappati alla qualificazione.

Molto più sofferta invece la vittoria del City che fino al minuto 84' aveva il match in pugno grazie alla rete di De Bruyne al 19' del primo tempo. Nel finale il Borussia Dortmund esce fuori e trova la rete del pareggio firmata Reus. Non è finita e infatti il Manchester torna in vantaggio grazie all gol di Foden che di fatto rimette la gara sui giusti binari in vista del ritorno che per un attimo si era fatto più che complicato.

