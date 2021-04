Lazio, Immobile raggiunge quota 150 gol in Serie A: tutte le reti di Re Ciro

Con il gol segnato al Benevento, Ciro Immobile ha tagliato un altro importantissimo traguardo con la maglia della Lazio. Potevano essere 151, ma la Lega ha assegnato autorete a Depaoli e non gol al numero 17. Il bomber biancoceleste ha raggiunto quota 150 gol in Serie A entrando sempre di più negli annali del campionato italiano. Il numero 17 accorcia su Crespo e Nyers fermi a 153, Reguzzoni e Vinicio a 155 e F.Inzaghi, Mancini e Riva a 156. Trentuno anni e 150 reti nella massima serie italiana con le maglie di Genoa, Torino e Lazio per Ciro che ha ancora voglia di segnare ed entrare nella storia biancoceleste. Di seguito tutti i gol del bomber campano in Serie A.

GENOA

1) Genoa-Cagliari 2-0, 26/08/12: 1

2) Genoa-Juventus 1-3, 16/09/12: 1

3) Genoa-Napoli 2-4, 11/11/12: 1

4)Sampdoria-Genoa 3-1, 18/11/12: 1

5) Inter-Genoa 1-1, 22/12/12: 1

TORINO

6) Sampdoria-Torino 2-2, 6/10/13: 1

7) Torino-Inter 3-3, 20/10/13: 1

8) Livorno-Torino 3-3,30/10/13: 1

9) Cagliari-Torino 2-1, 10/11/13: 1

10) Torino-Catania 4-1, 24/11/13: 1

11) Udinese-Torino 0-2, 15/12/13: 1

12-13) Torino-Chievo 4-1, 22/12/13: doppietta

14) Parma-Torino 3-1, 6/01/14: 1

15) Sassuolo-Torino 0-2, 19/01/14: 1

16) Milan-Torino 1-1, 1/02/14: 1

17) Torino-Bologna 1-2, 9/02/14: 1

18) Verona-Torino 1-3, 17/02/14: 1

19-20-21) Torino-Livorno 3-1, 22/03/14: tripletta

22) Roma-Torino 2-1, 25/03/14: 1

23) Catania-Torino 1-2, 6/04/14: 1

24) Torino Genoa 2-1, 13/04/14: 1

25) Lazio-Torino 3-3, 19/04/14: 1

26) Torino-Udinese 2-0, 27/04/14: 1

27) Torino-Parma 1-1, 11/05/14: 1

28) Torino-Frosinone 4-2, 16/01/16: 1

29-30) Palermo-Torino 1-3, 14/02/16: doppietta

31-32) Genoa-Torino 3-2, 13/03/16: doppietta

LAZIO

33) Atalanta-Lazio 3-4, 21/08/16: 1

34) Lazio-Pescara 3-0, 17/09/16: 1

35-36) Udinese-Lazio 0-3, 1/10/16: doppietta

37) Lazio-Bologna 1-1, 16/10/16: 1

37) Torino-Lazio 2-2, 23/10/16: 1

39-40) Lazio-Cagliari 4-1, 26/10/16: doppietta

41) Lazio-Sassuolo 2-1, 30/10/16: 1

42) Lazio-Crotone 1-0, 8/01/17: 1

43) Lazio-Atalanta 2-1, 15/01/17: 1

44) Pescara-Lazio 2-6, 5/02/17: 1

45) Empoli-Lazio 1-2, 18/02/17: 1

46) Lazio-Udinese 1-0, 26/02/17: 1

47-48) Bologna-Lazio 0-2, 5/03/17: doppietta

49) Lazio-Torino 3-1, 13/03/17: 1

50) Sassuolo-Lazio 1-2, 1/04/1: 1

51-52) Lazio-Palermo 6-2, 23/04/17: doppietta

53-54) Lazio-Sampdoria 7-3, 7/05/17: doppietta

55) Crotone-Lazio 3-1, 28/05/17: 1

56) Chievo-Lazio 1-2, 27/08/17: 1

57-58-59) Lazio-Milan 4-1, 10/09/17: tripletta

60-61) Genoa-Lazio 2-3, 17/09/17: doppietta

62-63) Verona-Lazio 0-3,24/09/17: doppietta

64) Lazio-Sassuolo 6-1, 01/10/17: 1

65-66) Juventus-Lazio 1-2, 14/10/17: doppietta

67-68) Lazio-Cagliari 3-0, 22/10/17: doppietta

69) Benevento-Lazio 1-5, 29/10/17: 1

70) Roma-Lazio 2-1, 18/11/17: 1

71) Lazio-Crotone 4-0, 23/12/17: 1

72-73-74-75) Spal-Lazio 2-5, 6/01/18: poker

76-77) Lazio-Verona 2-0, 19/02/18: doppietta

78) Sassuolo-Lazio 0-3, 25/02/18: 1

79) Cagliari-Lazio 2-2, 11/03/18: 1

80-81) Lazio-Benevento 6-2, 31/03/18: doppietta

82) Udinese-Lazio 1-2, 8/04/18: 1

83-84) Lazio-Sampdoria 4-0, 22/04/18: doppietta

85) Lazio-Napoli 1-2, 18/08/18: 1

86-87) Lazio-Genoa 4-1, 23/09/18: doppietta

88) Roma-Lazio 3-1, 29/09/18: 1

89) Lazio-Fiorentina 1-0, 7/10/18: 1

90) Parma-Lazio 0-2, 21/10/18: 1

91-92) Lazio-Spal 4-1, 4/11/18: doppietta

93) Chievo-Lazio 1-1, 2/12/18: 1

94) Lazio-Sampdoria 2-2 8/12/18: 1

95) Napoli-Lazio 2-1, 20/01/19: 1

96) Lazio-Roma 3-0, 2/03/19: 1

97) Fiorentina-Lazio 1-1, 10/03/19: 1

98) Lazio-Sassuolo 2-2, 7/04/19: 1

99) Torino-Lazio 3-1, 26/05/19: 1

100-101) Sampdoria-Lazio 0-3, 25/08/19: doppietta

102) Spal-Lazio 2-1, 15/09/19: 1

103) Lazio-Parma 2-0, 22/09/19: 1

104) Lazio-Genoa 4-0, 29/09/19: 1

105/106) Bologna-Lazio 2-2, 6/10/19: doppietta

107/108) Lazio-Atalanta 3-3, 19/10/19: doppietta

109) Fiorentina-Lazio 1-2, 27/10/19: 1

110-111) Lazio-Torino 4-0, 30/10/19: doppietta

112) Milan-Lazio 1-2, 3/11/19: 1

113) Lazio-Lecce 4-2, 10/11/19:1

114) Sassuolo-Lazio 1-2, 24/11/19: 1

115-116) Lazio, Udinese 3-0, 1/12/19: doppietta

117-118) Brescia-Lazio 1-2, 5/01/20: doppietta

119) Lazio-Napoli 1-0, 11/01/20: 1

120-121-122) Lazio-Sampdoria 5-1, 18/01/20: tripletta

123-124) Lazio-Spal 5-1, 2/02/20: doppietta

125) Lazio-Inter 2-1, 16/02/20: 1

126) Genoa-Lazio 2-3, 23/02/20: 1

127) Lazio-Fiorentina 2-1, 27/07/20: 1

128) Torino-Lazio 1-2, 30/06/20: 1

129) Juventus-Lazio 2-1, 20/07/20: 1

130) Lazio-Cagliari 2-1, 23/07/20: 1

131-132-133) Verona-Lazio 1-5, 26/07/20: tripletta

134) Lazio-Brescia 2-0, 29/07/20: 1

135) Napoli-Lazio 3-1, 1/08/20: 1

136) Cagliari-Lazio 0-2, 26/09/20: 1

137) Lazio-Bologna 2-1, 24/10/20: 1

138) Torino-Lazio 3-4, 1/11/20: 1

139) Crotone-Lazio 0-2, 21/11/20: 1

140) Lazio-Udinese 1-3, 29/11/20: 1

141) Spezia-Lazio 1-2, 5/12/20: 1

142) Benevento-Lazio 1-1, 15/12/20: 1

143) Lazio-Napoli 2-0, 20/12/20: 1

144) Milan-Lazio 3-2, 23/12/20: 1

145) Genoa-Lazio 1-1, 3/01/21: 1

146) Lazio-Fiorentina 2-1, 6/01/21: 1

147) Lazio-Roma 3-0, 15/01/21: 1

148) Lazio-Sassuolo 2-1, 24/01/21

149) Lazio-Cagliari 1-0, 7/02/21: 1

150) Lazio - Benevento: 18/04/2021: 1