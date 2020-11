Lazio, Luis Alberto positivo al Covid: l'annuncio sui social

Tanti i ritorni importanti in casa Lazio, dopo l'emergenza scattata in seguito ai tamponi Uefa. Da Immobile a Leiva, passando per Strakosha e Luiz Felipe: tutti convocati per la partita col Torino. Nella lista diramata da Inzaghi manca però il nome di Luis Alberto che, uscito allo scoperto su Twitch, ha rivelato di essere positivo al Covid-19. La Lazio, attraverso una nota ufficiale, aveva scritto di "alcuni positivi al tampone molecolare": uno di questi è quindi il 'Mago'. Gli altri giocatori che continuano a rimanere in isolamento sono Manuel Lazzari e Djavan Anderson.