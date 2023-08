Abbonamenti Lazio, il record è a un passo. E la riapertura dopo il Genoa...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - A un passo dal record. La campagna abbonamenti della Lazio 2023-24 si è chiusa ieri alle 19, ma il numero preciso si scoprirà soltanto nei prossimi giorni quando verrà "risolta" la questione legata alla Tevere Parterre, dal momento che dovranno essere riassegnati i posti visto che non verranno più svolti i lavori per l'Europeo di atletica leggera. Come riporta il Corriere dello Sport, è stata toccata quota 28.400 tessere sottoscritte, ma il totale, assicurano da Formello, sarà scavallato una volta completate le ultime procedure legate al marketing e, soprattutto, con la riapertura prevista dopo la sfida all'Olimpico contro il Genoa, in programma domenica 27 agosto alle 20.45. Il dato, dodici mesi fa, si era assestato a 26.193 abbonamenti dopo due riaperture (una dopo le prime giornate, l'altra dopo il Mondiale). È stato già superato in estate ma a settembre, sperando anche in un inizio convincente, potrebbero essere superare anche le 30 mila tessere. Per battere il record è solamente questione di tempo. I 28.400 sono destinati ad aumentare, la Lazio di Sarri a farsi trascinare.

