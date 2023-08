Calciomercato Lazio | Bonucci si raffredda, Gila bloccato

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 00:00 - Raffreddamento per quanto riguarda la pista Leonardo Bonucci. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Lazio è tornata sui suoi passi: il tecnico Maurizio Sarri non è convinto dell'inserimento del difensore della Juventus, che a questo punto torna vicino all'approdo in Bundesliga all'Union Berlino. Se non ci saranno altri colpi di scena nelle prossime 24-48 ore l'ex capitano bianconero sbarcherà nella capitale tedesca. Di conseguenza la Lazio ha bloccato la partenza di Mario Gila: sullo spagnolo classe 2000 è forte il pressing del Verona, ma non solo. Il giocatore vorrebbe giocare di più, ma Sarri punta su di lui e la società non vuole privarsene senza un altro innesto.

CALCIOMERCATO LAZIO - Prosegue la trattativa per portare nella Capitale Leonardo Bonucci. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il difensore ex Juventus sarebbe vicino all'approdo in biancoceleste nonostante il pressing dell'Union Berlino. La trattativa ha subito un'importante accelerata che potrebbe coincidere anche con l'uscita di Mario Gila. Come riportato da Gianluca Di Marzio il club scaligero avrebbe infatti avviato i primi contatti con i biancocelesti, con cui i rapporti sono da sempre ottimi, per il classe 2000.

Pubblicato il 22/08 ore 00:00