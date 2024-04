Calciomercato Lazio | Dia si scontra con la Salernitana: Gosens sempre nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Si inizia a progettare la prossima stagione in attesa che si concluda quella in corsa. Molto del mercato in entrata della Lazio dipende dalla qualificazione europea. Il budget della Champions è diverso da tutte le altre competizioni. Nel mirino della dirigenza biancoceleste c'è sempre Boulaye Dia. Ha una clausola di 20 milioni, ma ha già chiesto di scendere a 10. E' scontro al Collegio arbitrale con la Salernitana che vorrebbe la decurtazione dello stipendio del 50%. La discussione del caso è fissata per il 30 aprile, come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà la prima vera data chiave per definire il futuro del senegalese.

Occhi su un altro profilo granata. Piace il jolly offensivo classe 2003 Loum Tchaouna. Nella testa di Tudor c'è la volontà di aggiungere almeno altri due centrali di difesa e confermare in blocco Gila, Patric, Casale e Romagnoli. Proposto Lorenzo Pirola sempre della Salernitana, ma per ora non c'è nulla. Il 22enne ha lo stesso agente di Cataldi e Rovella. Ci si aspetta anche un colpo sulla corsia sinistra, per evitare di adattare Marusic e Lazzari, e considerando Hysaj e Pellegrini nettamente più indietro. Robin Gosens dell’Union Berlino, nome che vi avevamo svelato qualche mese fa, è sempre nel mirino biancoceleste, ma non ci sono stati contatti almeno per il momento.