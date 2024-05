Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Rifiutata offerta per Luis Alberto"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La pista che può portare Luis Alberto in Qatar è caldissima. L'Al-Dulhail è pronto a riconoscere al 10 spagnolo un contratto da 8 milioni di euro l'anno, ma l'affare per il momento non è arrivato alla fumata bianca. Lotito mercoledì sera ha incontrato l'agenzia You First, sbarcata nella capitale in fretta e furia, prima dell'appuntamento fissato a fine campionato e dopo aver assicurato per un mese non ci fosse nessuna strategia dietro il duro sfogo post-Salernitana del proprio assistito. A Doha lo rivogliono, ma hanno capito che non lo avranno a parametro zero. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito al momento tiene duro e gioca invece al rialzo. Incredibile ma vero e confermato, mercoledì ha detto no a 11 milioni sul piatto. Ne servono almeno 15 per il cartellino con il 20% da riconoscere al Liverpool, da cui venne acquistato ad agosto 2016 per circa 5 milioni di euro. La fuma è grigia dunque, ma il numero uno non potrà tirare troppo la corda, va messo un punto al più presto. L'epilogo è scontato, la spinta è un risparmio di 25-27 milioni lordi d'ingaggio del 31enne, a bilancio sino al 2028.