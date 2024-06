Lazio, quale futuro per Guendouzi? La Premier League è in pressing...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'addio di Tudor si è calmata la tempesta intorno a Matteo Guendouzi, anche se la sua permanenza non è ancora sicura. È quanto scrive infatti l'edizione odierna de Il Messaggero: l'idea della Lazio è quella di trattenerlo e confermarlo. Le cose potrebbero cambiare però nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro.

Le chiamate per il francese non si sono fermate, anzi. Vogliono riportarlo in Premier League, su tutti l'Aston Villa che sembra vicino a cedere Douglas Luiz alla Juventus. Emery avrebbe individuato l'ex Marsiglia come sostituto del brasiliano. Di recente era uscito fuori anche l'interesse del Newcastle e del Leicster City, che però non rientra nei piani del numero 8 biancoceleste.

La Lazio, a questo punto, ha iniziato a tutelarsi per non farsi trovare impreparata, come scrive il quotidiano. In caso di addio di Guendouzi, il profilo che convince di più la società è quello di Ezequiel Fernandez del Boca Juniors, già accostato nei giorni scorsi. Ha una clausola da 14 milioni di euro, ma la concorrenza per lui è folta (c'è il Porto in pole).