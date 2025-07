Lazio, recupero in corso per Patric e Zaccagni: rientro previsto a fine luglio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Era nell’aria, ora è ufficiale: Patric è già tornato in campo a Formello, mentre Zaccagni riprenderà ufficialmente da lunedì. Come spiega il Corriere dello Sport, entrambi seguiranno un programma personalizzato per rientrare, dopo gli interventi chirurgici, senza forzare i tempi. L’obiettivo è recuperarli per fine luglio, magari già pronti per la tournée in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray.

Patric si era sottoposto ad un’operazione alla caviglia destra, eseguita il 26 marzo in Spagna dopo mesi di tentativi conservativi, che ha finalmente messo fine all’instabilità dei tendini peronieri. Tre mesi e mezzo dopo, il difensore sta rispettando i tempi: manca solo l’ultima fase, quella col pallone, la più delicata, e sarà valutato nei prossimi giorni sul campo.

Anche Zaccagni è verso il rientro. Il 24 giugno ha subito un intervento per curare la pubalgia ("Groin Pain Syndrome"), interrompendo di fatto i dolori che lo affliggevano da marzo. Dopo due settimane di stop, lunedì tornerà a lavorare in maniera differenziata.

