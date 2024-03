La Lazio del futuro tra conferme e addii: centrali punti fermi, terzini in bilico. E poi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Se sarà un reset o no in casa Lazio si vedrà a fine stagione. Lotito e Fabiani dovranno valutare varie situazioni contrattuali: ci sono giocatori in scadenza a giugno, altri nel 2025, altri ancora su cui prendere una decisione. Provedel ha adeguato il contratto confermando le scadenza nel 2027, lo stesso ha fatto Patric. Il gruppo dei centrali - a meno di offerte inattese - è tutto confermabile: Romagnoli, Gila, Casale. Sono in bilico i terzini a parte Pellegrini, il cui riscatto sarà chiuso nel giugno 2025. Marusic è in scadenza nel 2026 e non sta certamente vivendo la sua migliore stagione, Lazzai sale e scende dalla scala gerarchica di Sarri. Nei 2022 ha rinnovato fino al 2027, si tratta di uno dei calciatori da attenzionare. Hysaj, infine, ha un contratto fino al 2024, potrebbe restare fino alla scadenza. E poi c'è Mandas, che dovrebbe rimanere come vice-Provedel a meno che non si decida di fargli maturare esperienza altrove. Sepe rientrerà alla Salernitana, è arrivato in prestito secco.

A centrocampo i punti fermi sono sicuramente Guendouzi Luis Alberto, Cataldi e Rovella. Per Vecino - in scadenza nel 2025 - andrà trovata una soluzione: rinnovo o partenza, altrimenti tra un anno si libererà a parametro zero. È una risorsa preziosa per la Lazio di Sarri, ma più volte è stato vicino alla rottura. Kamada, prosegue Corriere dello Sport, è sul piede di partenza da mesi, non gioca più e il suo contratto scadrà a giugno. L'opzione triennale può farla scattare solamente lui ma al momento non sembrano esserci le condizioni.

Le strategie per l'attacco, infine, ruotano tutte intorno al futuro di Anderson e Zaccagni. Il primo è in scadenza a giugno e ha un accordo con la Juve che Lotito vorrebbe sventare. Il compagno sarà ricevuto a breve a Formello per trattare il rinnovo. Pedro è in bilico nonostante sia scattato grazie alle presenza il rinnovo fino al 2025: servirà un accordo di uscita. Castellanos rimarrà, così come Isaksen. Immobile ha qualche dubbio di troppo, ma offerte concrete non sembrano esser giunte.

