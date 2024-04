Lazio, retroscena Felipe Anderson: aveva chiesto dieci milioni all'Al Shabab

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Da qualche settimana è stato deciso il futuro di Felipe Anderson, che a giugno si trasferirà al Palmeiras a parametro zero. Per tornare in patria il brasiiano ha rifiutato sia il rinnovo della Lazio che la proposta della Juventus. Come riportato da TMW però negli ultimi mesi anche un altro club si sarebbe mosso concretamente per lui, ovvero l'Al Shabab. Nel corso delle sue trattative, infatti, l'attaccante biancoceleste non ha mai chiuso alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, avanzando una richiesta economica di 10 milioni di euro netti a stagione. La società era disposta ad arrivare 'solamente' fino a 5 milioni di parte fissa più altrettanti di bonus. L'offerta alla fine non ha convinto Felipe Anderson che ha quindi deciso di firmare con il Palmeiras.