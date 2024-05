Calciomercato Lazio | Lotito punta Colpani: pronta una contropartita

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sabato l'incontro ravvicinato che potrebbe essere il preludio a un matrimonio duraturo. Apre così la Gazzetta dello Sport che svela come sabato la Lazio avrà l'occasione di seguire da molto vicino Andrea Colpani, primo obiettivo di mercato per l'attacco della prossima stagione. La dirigenza vuole rinforzare il pacchetto dei trequartisti che perderà sicuramente Felipe Anderson e forse anche Pedro e Luis Alberto.

Servirà qualche innesto in quella zona di campo e il 28 brianzolo sarebbe il profilo perfetto per il gioco di Tudor, molto simile come idee e concetti a quello di Palladino. All'U-Power Stadium, Lotito avrà modo di iniziare a imbastire un discorso di questo tipo con l'amico Galliani. La richiesta del Monza è di circa 15/20 milioni di euro. Il club biancoceleste è disposto ad arrivarci tramite una contropartita tecnica. Può essere inserito nell'operazione Akpa Akpro che ha trovato sempre più minuti e continuità in biancorosso negli ultimi mesi.

Non manca la concorrenza però per il ragazzo scuola Atalanta che ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre italiane e non solo. La Lazio vuole anticipare tutti e bruciare le tappe. Un mancino da 8 gol e 4 assist in campionato, sarebbe un grande innesto per la Lazio considerata anche l'età, è un classe '99 e compirà 25 anni il prossimo 11 maggio. Come riporta il noto quotidiano, i soldi da investire sul suo acquisto potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Luis Alberto, che però non è ancora certa. Per il Mago sono tornati a muoversi società del Qatar e dell'Arabia Saudita, senza dimenticare l'ipotesi di un ritorno in Spagna.

