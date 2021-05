PRIMAVERA - Lazio - Bologna, una sfida quasi decisiva: l'anteprima del match

Una partita più che decisiva, per continuare a sperare nella salvezza senza passare dai play-out. Il raggiungimento dell'obiettivo passa soprattutto da qui, dalla sfida al Bologna in programma oggi alle ore 14.00 presso il C.T. Galli. Vincendo questa gara di recupero infatti, la Lazio agguanterebbe proprio il Bologna quartultimo in classifica (superandolo per scontri diretti, gara di andata 3-3), e si porterebbe a -2 dalla Fiorentina, che occupa il quintultimo posto. Per l'occasione Menichini ritroverà Franco e Armini, assenti contro il Milan, al centro della difesa. Il tecnico biancoceleste dovrebbe optare ancora per il 3-5-2, con la quale la squadra si è espressa al meglio nelle ultime uscite. Assenti gli infortunati Cerbara e Nasri, mancherà anche Ndrecka, squalificato. A sinistra è quindi aperto il ballottaggio: Tommaso Marino, oppure uno fra Novella e Floriani Mussolini trasferiti di fascia. Davanti il tandem d'attacco formato da Castigliani e Raul Moro, che vorrà sicuramente riscattare la prestazione opaca contro il Milan.

18° turno del campionato Primavera 1 TIM

Bologna - Lazio

Mercoledì 12 maggio 2021, ore 14.00, C.T. Galli di Bologna

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3) - Molla; Arnafali, Annan, Milani, Montebugnoli; Viviani, Grieco, Farinelli; Rabbi, Vergani, Rocchi. A disp. : Prisco, Khailoti, Motolese, Tosi, Cavina, Roma, Maresca, Cossalter, Pietrella, Di Dio, Paananen, Pagliuca. All.: Zauri

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto; Armini, Adeagbo, Franco; Floriani Mussolini, A. Marino, Bertini, Shehu, Novella; Moro, Castigliani. A disp.: Pereira, Peruzzi, T. Marino, Pica, Ferrante, Pino, Campagna, Czyz, Tare, Nimmermeer, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Emanuele Frascaro della sezione di Firenze

Assistenti: Domenico Castro e Lorenzo Giuggioli.