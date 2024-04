Primavera, succede di tutto al Fersini ma la spunta la Lazio che ne fa 2 al Lecce

Altra vittoria clamorosa al Mirko Fersini di Formello con la Lazio che batte per 2-1 il Lecce che guadagna tre punti fondamentali per la restare nella zona calda della classifica che vale i play-off. Inizio di match in salita per i biancocelesti, poiché sono i pugliesi ad andare in vantaggio con McJannet al 17', anche se sembrava esserci un fallo durante l'azione non ravvisato dall'arbitro. La festa giallorossa però dura poco perché al 20' pareggia i conti con Di Tommaso. Al 40' la Lazio rimane in dieci per l'espulsione con rosso diretto a Sulejmani per un'entrataccia a gamba tesa sul volto di un avversario. Al 72' però viene ristabilita la parità numerica in campo per l'espulsione (doppio giallo) per Pacia che sbraccia su Sardo. Al 77' i biancocelesti approfittano del buon momento per riportarsi avanti con Diego Gonzalez che sfrutta un assist di Sana Fernandes. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra volerà a Monza.

Primavera 1 TIM | 29ª giornata

Domenica 14 aprile 2024, ore 10:45

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO - Magro; Bedini Ruggeri, Dutu, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Martinelli, Renzetti, Bordon, Balde, Kone, Tredicine, Bigotti, Cappelli, Zazza, Di Gianni, Cuzzarella. All.: Stefano Sanderra.

LECCE - Samooja, Addo, Mcjannet, Burnete, Yilmaz, Pacia, Daka, Minerva, Helm, Russo, Esposito. A disp.: Leone, Samek, Casciano, Winkelmann, Agrimi, Metaj, Basaric, Zivanovic, Dell`Acqua, Jemo, Vescan-Kodor. All.: Federico Coppitelli.

Arbitro: Enrico Gigliotti (sez. di Cosenza)

Assistenti: Giuseppe Cesarano - Giuseppe Romaniello