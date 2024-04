Lazio, settore giovanile: un calciatore dell'Under 15 chiamato in Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Un altro bel traguardo per Alexandru Miloiu, difensore biancoceleste dell'Under 15, chiamato nuovamente in Nazionale dal ct della Romania Giorgio Galluzzo così come comunicato dalla Lazio con una nota ufficiale: "L'Under 15 biancoceleste guidata da Giorgio Galluzzo ha già conquistato il pass per gli ottavi di finale della categoria. Non passano inosservate le prestazioni del capitano Alexandru Miloiu. Il difensore biancoceleste continua ad essere un punto fermo della Nazionale Under 15 della Romania.

La giovane aquila risponde all'ennesima chiamata del CT Victor Ene. Il difensore classe 2009 sarà impegnato con i Tricolori dal 20 aprile al 1 maggio. I 22 giocatori della Romania voleranno in quel di Gorizia per il 'Torneo delle Nazioni Under 15'. La Nazionale rumena è stata inserita nel girone con i pari età dell'Italia e della Corea.

Proseguono le soddisfazioni al quartier generale biancoceleste, si confermano i 'lazionali' e continuano a volare anche oltre i confini del Bel Paese".