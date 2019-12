Lazio, Immobile guarda avanti: "Che squadra! Ora continuiamo così" - FOTO

Continua a segnare e a far sognare: Ciro Immobile è il trascinatore di questa Lazio. Anche contro l'Udinese ha messo dentro due volte la sfera, un bottino clamoroso il suo dopo 14 giornate di campionato. I biancocelesti hanno portato a casa un'altra vittoria fondamentale per il percorso in campionato. Tanta grinta e voglia di continuare a volare, gli uomini di Inzaghi non vogliono più ripetere gli errori del passato. Il bomber partenopeo ha voluto sottolineare la sua gioia sul proprio profilo Instagram: "Lavoro di squadra, unione, spirito di sacrificio. Continuiamo così ragazzi, avanti Lazio!".

