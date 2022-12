Caso Juve, ascoltato anche Maurizio Sarri: ecco perché

Molti calciatori e dirigenti ascoltati in queste settimane tra cui anche il tecnico biancoceleste e non solo. L'elenco...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il caso Juve si infittisce di giorno in giorno tra intercettazioni sospette e novità. L'edizione odierna di Cronaca Qui pubblica una parte dell'elenco dei calciatori e dirigenti che sono stati sentiti come testimoni in queste settimane. Nella lunga lista ci sono Federico Cherubini, Alex Sandro, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado che sono ancora alla Juventus. Figurano anche gli ex Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon. Non solo perché sono stati ascoltati anche Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, e Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha guidato i piemontesi nella stagione 2019/20 vincendo anche lo Scudetto, ultimo della storia bianconera. Il bilancio della stagione del covid è quello su cui si concentrano gli investigatori per le quattro mensilità che, secondo l'accusa, sono state comunque versate nonostante la rinuncia ufficiale. Non è un caso che tutti gli ascoltati, Gravina escluso, fossero tesserati bianconeri in quella annata.