Coronavirus / Ricciardi lancia l'allarme: "Bisogna bloccare la mobilità a Roma"

Nonostante le nuove disposizioni emesse nel nuovo DPCM cerchino di bloccare l'innalzamento dei contagi da Coronavirus, per Walter Ricciardi la situazione è ancora tragica e servirebbero misure ancora più drastiche per eviare il peggio. Il consigliere del Ministro Speranza ha infatti dichiarato durante una videoconferenza: "Milano, Napoli, probabilmente Roma sono già fuori controllo sul piano del contenimento dell'epidemia, cioè test e tracciamento. Quando non riesci a contenere devi mitigare, ossia devi bloccare la mobilità. Dobbiamo resettarci per prendere le decisioni giuste al momento giusto e non quando è troppo tardi. È chiaro che se si decide quando ci sono le bare è facile, la gente sarà spaventata, ma sono decisioni che vanno prese due, tre, quattro settimane prima. La politica sia coraggiosa, se non hai sicurezza e salute non puoi avere una buona economia".