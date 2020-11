Covid/ Crisanti: "Senza sistema di tracciamento rischiamo la terza ondata"

Ai microfoni de La Stampa, il virologo Crisanti ha commentato le indiscrezioni sul DPCM in arrivo: "Mi sembra che manchi un automatismo chiaro per prevedere le chiusure. E poi leggo di 21 criteri: credo che quelli fondamentali riguardino il riempimento dei posti in ospedale. Non vorrei che questo spingesse le Regioni a non essere trasparenti. Truccare i numeri? Sono dati facilmente manipolabili e a livello regionale per qualche settimana si potrebbe decidere di ricoverare il meno possibile sulla pelle dei pazienti. Se è giusta la prudenza del governo? Dipende dall'obiettivo. Può essere un lockdown a breve per poi rimuovere le misure a Natale, oppure prendere tempo, fare il lockdown a gennaio e poi partire con un sistema più rodato. È fondamentale un sistema di tracciamento, senza il quale si rischia una terza ondata".