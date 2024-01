Derby, Simplicio sicuro: "La Roma può vincere e anche bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Sale l'adrenalina in vista del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Quella di mercoledì sarà la seconda stracittadina della stagione ma l'unica in cui in palio c'è il passggio del turno in Coppa Italia.

In merito alla partita ha detto la sua anche l'ex giallorosso Fabio Simplicio intervistato da Tag24: "Il derby è una partita a parte, diversa sotto ogni punto di vista, dove si riescono a trovare energie anche quando magari non ci sono. Può essere la partita che può cambiare la stagione della Roma, il derby è sempre speciale. Io mi preparavo tantissimo per arrivare pronto all’appuntamento, so quant’è importante per i tifosi; dunque, la squadra deve seguire questa strada lottando per loro. Il tempo per prepararsi è pochissimo, ma bisogna comunque avere la testa giusta per poter vincere. Anche perché la minima distrazione in un derby la paghi. Ma la Roma questa partita la può vincere, e anche bene".