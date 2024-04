Ex Lazio | Klose e un retroscena sul Borussia Dortmund: c'entra Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara di Champions League tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, Miroslav Klose ha svelato un grande retroscena di mercato che avrebbe sicuramente cambiato la storia recente della Lazio. Era il 2015 quando l'ex attaccante tedesco vestiva la maglia biancoceleste. Dalla Germania proprio i gialloneri avevano provato a metterlo sotto contratto, visto che avevano bisogno di una riserva per Aubameyang e un successore del partente Ciro Immobile, volato a Siviglia. Ai microfoni di Amazon Prime Video Klose ha spiegato come sono andate le cose e perché il suo ritorno in patria non si è mai concretizzato: "Mi sarebbe piaciuto giocare qui (a Dortmund, ndr.). Ho parlato di calcio da solo con Thomas Tuchel quando il Borussia Dortmund ha provato a ingaggiarmi nel 2015. Poi non si è fatto nulla. È stato soprattutto a causa della mia famiglia". L'ultima stagione della sua carriera l'ha vissuta con la maglia biancoceleste, prima di ritirarsi nel 2016. Il suo posto al centro dell'attacco della Lazio se l'è preso proprio Ciro Immobile, in cerca di riscatto. E il resto è storia.