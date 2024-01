Giudice Sportivo | Lazio, Cataldi squalificato: e c'è una multa alla società...

TUTTOmercatoWEB.com

Terminata la ventiduesima giornata di Serie A, è arrivato il consueto comunicato del Giudice Sportivo. Dopo il match contro il Napoli, è stata confermata l'ammonizione, e la conseguente squalifica, per Danilo Cataldi, che salterà l'Atalanta. Entra in diffida, invece Alessio Romagnoli, mentre Mario Gila arriva alla seconda sanzione.

In più, alla Lazio è stata comminata una multa di € 7.000,00 per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sosteni- tori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".