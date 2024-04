Liga, grande delusione per Romero e Maximiano: l'Almeria è retrocesso

TUTTOmercatoWEB.com

Era nell'aria da tempo ma adesso è arrivato il verdetto ufficiale. Dopo una stagione estremamente complicata, l'Almeria è ufficialmente retrocesso in Segunda Division. Determinante l'ultima sconfitta rimediata in casa contro il Getafe per 1-3, siglata dalla doppietta di Greenwood e dalla rete di Mata. Si tratta di una delusione enorme per gli ex Lazio Maximiano e Luka Romero. Il portiere in estate si era trasferito in Spagna (prima in prestito, poi a titolo definitivo) per giocare di più. I 67 gol subiti in 33 partite però hanno condannato la formazione di Pep Mel. Lo stesso vale per l'argentino, a titolo temporaneo dal Milan, che non è riuscito a imporsi in campionato con solo due reti in tredici partite.