RIVIVI DIRETTA - Lazio, Baroni: "Vi spiego cosa è successo con Inzaghi". E sulla Champions... - VIDEO

Termina 2 a 2 il big match tra Inter e Lazio a San Siro, Pedro con una doppietta ha risposto ai gol di Bisseck e Dumfries. Una gara intesa che si è accesa sul finale e che ha portato, in occasione del rigore per i biancocelesti, all'espulsione di Baroni e Inzaghi. Il tecnico toscano è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi e spiegare cosa è accaduto a bordocampo: "Cosa è successo con Inzaghi? Posso solo dire che mi dispiace sia per la mia espulsione sia per quella di Inzaghi perché comunque, a parte che lo considero un allenatore pazzesco e sta facendo un lavoro straordinario, io ho solo visto tutta la panchina che si era alzata e ho semplicemente che non potevano alzarsi tutti. Secondo me è stato un pochettino frettoloso, non meritavamo l’espulsione. Non è che abbiamo detto parole o altro”.

“Grandi rimpianti? Io nella vita sono abituato che quando dai tutto quello che hai difficilmente poi hai rimpianti. Ho detto alla squadra che abbiamo ancora una gara che dobbiamo vincere, poi vediamo quello che succede. Io sono convinto che come sarà complicata per noi lo sarà anche per gli altri. Nulla toglie il percorso che ha fatto questa squadra, il mio orgoglio verso i ragazzi anche oggi. Gli ho detto bravi perché non era facile, quando giochi contro l’Inter che è una squadra che ha tutto: forza, qualità struttura e fisicità. Gli ho detto di fare una partita di spessore tecnico e mentale, siamo andati due volte sotto immeritatamente. Nel primo tempo, a parte l’uno contro uno di Isaksen, abbiamo sbagliato due rifiniture abbastanza facili. Complimenti ai ragazzi”.

“Pedro? Fino a domenica scorsa eravamo penso il miglior attacco. Io non ho fatto niente di particolare, Pedro era un po’ scivolato fuori e io l’ho rimesso al centro del progetto. Quando alleni un giocatore così che da tutto ogni partita, che è un modello di personalità e poi un giocatore che non discuto. Puoi solo metterlo al centro del progetto. Io non lo discuto. Oggi prima della partita abbiamo parlato perché doveva partire ma aveva un problemino a un tendine, ci siamo confrontati e quindi la sua grandezza è anche questa: capire che forse è meglio entrare a gara in corso. Quando hai un giocatore così è un modello da tenere in una squadra così, lascia quel seme che poi serve a tutti gli altri”.

“L’elmetto lo sempre. Quando la palla è in movimento non si cambiano gli obiettivi, si lavora forte. È questa la cosa che io sto facendo. La mia concentrazione è solo rivolta alla squadra, non sono un celebratore di me stesso. Quando vi porto i miei dati non lo faccio per difendere me stesso, ci sarà poi una società che giudicherà il mio lavoro. Io difendo il lavoro della squadra, non ho mai difeso il mio lavoro perché questo deve fare un allenatore. L’ho fatto quando allenavo altre categorie, figuriamoci se non lo faccio in una piazza così grande. C’è stato un cambiamento importante ma non l’ho detto io, l’ha detto la società e lo avete visto. Abbiamo bisogno di migliorare la squadra e creare una forte identità”.

“Abbiamo condotto una partita in una maniera importante, ma l’Inter la patiscono tutte le squadre. Hanno giocatori che sanno mettere il pallone con grande decisione, anche il fatto di pensare di aver messo più cm possibili era anche per questo”.

“Io ho slavato il Verona con delle idee: andando ad aggredire, porto avanti un mio modello di calcio e non torno indietro su questo. Ho avuto una grande opportunità e di questo dovrò sempre ringraziare il presidente e il direttore, io do e sto dando tutto me stesso insieme al mio staff”.

“È un campionato in alto, lo sappiamo. Se non sbaglio la media punti degli ultimi 4 anni è di 67, ma non voglio guardare questo. Io devo guardare il percorso che ha fatto la squadra, noi ci crediamo ancora e vogliamo crederci fino all’ultimo secondo e vediamo cosa succede”.

