FORMELLO - Lazio, ora l'ultima con il Lecce: tornano Zac e Pellegrini

FORMELLO - Il pari di San Siro tiene ancora aperta la corsa all'Europa, anche se per la Champions League serve quasi un miracolo. Per chiudere la stagione la Lazio ospita il Lecce all'Olimpico. La gara è ancora da calendarizzare, come tutto il resto della giornata. Ciò che è certo è che si manterrà la contemporaneità.

In panchina non ci sarà Baroni a guidare direttamente la squadra, colpa dell'espulsione contro l'Inter. A disposizione però torneranno Zaccagni e Pellegrini, che hanno scontato le loro squalifiche. Da capire invece le condizioni di Nuno Tavares e Gila, usciti entrambi per crampi. Il primo soprattutto è appena rientrato dall'ennesimo problema muscolare. A Milano non c'era nemmeno Ibrahimovic, fermo per influenza.

