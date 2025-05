CLASSIFICA - Lazio bella ma sesta: per la Champions serve ormai un miracolo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un pareggio meritato per la Lazio contro l'Inter che però, al netto dei risultati delle altre, rischia di vanificare definitivamente le speranze Champions per i ragazzi di Baroni. Vincono infatti sia Juventus che Roma, che si portano rispettivamente a 67 e 66 punti, con i biancocelesti quindi in sesta posizione a quota 65. Con questa graduatoria, bianconeri in Champions League, la squadra di Ranieri in Europa League e biancocelesti in Conference League, in virtù della vittoria del Bologna della Coppa Italia, che vale il posto in più in Europa League. Per sperare ancora in un piazzamento nell'Europa che conta, la Lazio, oltre a battere il Lecce nell'ultima di campionato, dovrà sperare contestualmente nella sconfitta della Juventus a Venezia e almeno nel pareggio della Roma contro il Torino. Qualora la Juve dovesse far punti ma la Roma non riuscisse ad andare oltre il pareggio, per la Lazio sarà Europa League sempre in caso di successo contro il Lecce. Tutto al cardiopalma la corsa scudetto, così come la lotta per non retrocedere: Napoli primo con un punto di vantaggio sull'Inter. In coda invece il Cagliari conquista la salvezza matematica, il Venezia torna penultimo mentre proseguono appaiate al terzultimo posto Empoli e Lecce: a oggi sarebbe spareggio salvezza.

Serie A, la classifica aggiornata dopo 37 partite

1. Napoli 79 punti

2. Inter 78

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Fiorentina 62

8. Bologna 62

9. Milan 60

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 40

14. Cagliari 36

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18