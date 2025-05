Inter, Marotta a Dazn: "Contro la Lazio è una partita difficile. Sulla finale..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto nel prepartita di Inter - Lazio ai microfoni di Dazn. In particolare, Marotta si è soffermato sulla super sfida che vedrà protagonisti i nerazzurri il 31 maggio: la finale di Champions League contro il PSG. Ecco di seguito le sue parole:

"Ci giochiamo una partita dificile che ci può aprire una porta bella come quella dell’eventuale scudetto. I nostri giocatori sono maturati dopo Istanbul, crescendo in questi anni anche nell’ambito della gestione delle gare. Questo è propedeutico per la finale che avremo tra quindici giorni. Noi in questo momento ci siamo, l’importante è esserci, ci siamo arrivati con merito. Sta a noi decidere il nostro destino. La Champions League sarebbe la ciliegina che ci manca e che tanti di noi vorrebbero avere, io per primo".

