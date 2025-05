Lazio, Di Canio: "Baroni? Va premiato il suo lavoro. Ha migliorato tanti giocatori"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Nel pre partita della sfida tra Inter e Lazio, l'opinionista di Sky Sport ed ex calciatore biancoceleste Paolo Di Canio ha detto la sua sulla stagione disputata dalla squadra di Baroni e sull'operato del tecnico. Queste le sue parole: “Baroni? Se arriva sesto per la rosa che ha va premiato gli va fatto un monumento. Addirittura, si può giocare fino alla fine un posto in Champions. Capisco, però, che la discriminante per una società che non lavora a lungo termine è il posizionamento, puoi arrivare quarto come settimo e ottavo e non lo accetterebbero. Secondo me è sbagliato perché il lavoro è stato fatto molto bene, tanti giocatori sono migliorati, Isaksen è diventato imprescindibile. Anche il miglioramento dei giocatori che aveva andrebbe premiato”.

