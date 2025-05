Inter, la Curva Nord vicina ai tifosi della Lazio: il messaggio fuori San Siro - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un San Siro tutto a strisce nerazzurre quello che ospiterà Inter - Lazio, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Non saranno presenti allo stadio, infatti, i tifosi biancocelesti, fermati dal provvedimento post derby che ha vietato le ultime tre trasferte stagionali. Per questo la Curva Nord dell'Inter ha esposto uno striscione di vicinanza per il tifo organizzato della Lazio, in onore anche del gemellaggio tra i due gruppi. Questo ciò che è stato scritto: "Divieti e repressione non vi fermeranno. Avanti Ultras Lazio". Di seguito il video.

