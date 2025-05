Lazio, la Serie A celebra la 'leyenda' Pedro: il post per il campione spagnolo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un eroe in questa incredibile serata di Serie A. Un eroe per la Lazio e un eroe per il Napoli che, grazie alla sua doppietta, non viene sorprassato dall'Inter. Il suo nome è Pedro Rodriguez e ancora una volta ha vestito i panni del supereroe, realizzando una pesantissima doppietta a San Siro che non solo ha evitato la sconfitta dei biancocelesti, ma rischia anche di decidere anche le sorti del campionato. A celebrarlo è anche la Serie A che, pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram su cui campeggia la scritta "Leyenda", scrive: "Pedro è come il vino".

