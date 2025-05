Lazio, Marelli fa chiarezza: "Il rigore c'è. Mentre sul gol di Dumfries..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter-Lazio è stata una partita ricca di episodi arbitarli che potrebbero far discutere ma che, in realtà, sembrerebbero tutti spiegabili e renderebbero poco sensato il silenzio stampa dei nerazzurri nel post partita di San Siro. Proprio per far luce su quanto avvenuto e sulle decisioni di Chiffi è intervenuto ai microfoni di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli che si è espresso sul primo gol di Pedro, sulla rete di Dumfries e sul rigore fischiato alla Lazio e che ha fatto infuriare Inzaghi.

PRIMO GOL DI PEDRO - "Era stato annullato su segnalazione dell'assistente, probabilmente non si è reso conto che Bastoni teneva in gioco tutti i giocatori: Vecino era in posizione regolare. L'unico in dubbio era Dia, ma non ha partecipato attivamente all'azioni. Anche la posizione di Hysaj era regolare".

THURAM-MARUSIC - "Qualche protesta c'è stata, si tratta di un episodio che Chiffi controlla per guarda in quella zona, entrambi i giocatori si trattengono e l'arbitro ha ritenuto che le spinte saranno reciproche. Il VAR non interviene perché è una valutazione di campo che Chiffi monitorava".

RIGORE PER LA LAZIO - "Il braccio di Bisseck non è adere al corpo, aumenta la figura e in sala VAR lo hanno chiamato per questo e per il movimento verso il pallone".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.