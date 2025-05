MOVIOLA - Inter - Lazio, Chiffi salvato dal Var: la lista degli orrori

La Lazio rimonta due volte l'Inter a San Siro, ma la gara finisce sul 2-2. Un match giocato a viso aperto con l'arbitro Chiffi protagonista in negativo della sfida. Il direttore di gara, mal aiutato dal guardalinee, non vede un fallo di mano di Dumfries e poi annulla la rete di Pedro per fuorigioco inesistente di Vecino. Solo l'intervento del Var evita il peggio. La situazione si ripete all'88' quando Bisseck allarga il braccio e con il gomito toglie la palla a Castellanos, ancora una volta l'intervento da Lissone evita il peggio per il fischietto. Ecco tutti gli episodi:

PRIMO TEMPO

4’ - Bastoni abbatte Isaksen sul filo del fallo laterale, l’arbitro lascia correre. Il difensore dell’Inter e il danese ridono, ma il fallo sembrava essere netto

22’ - Bisseck cade in area dopo un contrasto con Rovella, Chiffi lascia correre . Contatto minimo tra i due, fa bene il direttore di gara a non fischiare

25’ - Pestone di Thuram su Romagnoli, i due restano a terra ma Chiffi lascia correre

28’ - Contrasto tra Romagnoli e Thuram, Chiffi punisce la prima trattenuta del francese

30’ - Contrasto tra Bisseck e Castellanos sulla linea laterale, sembra fallo del tedesco ma l’arbitro assegna solo la rimessa

37’ - Fallo di Mikhtaryan su Mandas

38’ - Ammonito Calhanoglu per proteste dopo una dura entrata su Rovella

45’ - Fallo di Castellanos su Calhanoglu, Chiffi fischia, l’argentino protesta e arriva il giallo

SECONDO TEMPO

59’ - Contrasto tra Dimarco e Castellanos in area nerazzurra per Chiffi non c’è niente

60’ - Ammonito anche Gila che va a contrasto con Dimarco e tocca solo il pallone, Chiffi punisce la gamba tesa e ammonisce lo spagnolo

70’ - Manca un angolo alla Lazio,

73’ - Pareggio della Lazio che arriva grazie al Var: Pedro segna, ma il guardalinee fischia la posizione irregolare di Vecino. L’intervento del Var invece fa capire che il centrocampista è in posizione regolare e assegna il gol. Nell’azione c’era anche un clamoroso fallo di mano di Dumfries non fischiato

79’ - Punizione per l’Inter e giallo per Romagnoli, non sembra esserci il fallo del difensore della Lazio

80’ - Sulla punizione Dumfries trova il gol, proteste Lazio per una trattenuta di Thuram su Marusic

87’ - Castellanos supera Bisseck che ha il braccio dietro, ma allarga il gomito e colpisce con l’avambraccio il pallone, l’arbitro lascia correre ma il Var richiama l’arbitro e assegna il rigore

88’ - Espulsi Inzaghi e Baroni

90’ - 7 minuti di recupero

93’ - Correa abbatte Guendouzi, Chiffi non fischia la punizione

98’ - Arnautovic segna su tocco di Carlos Augusto ma netto è il fuorigioco dell’austriaco sul tocco del difensore brasiliano